«Оскорбление традиций». Раскрыта подоплека отказа боснийцев от встречи с Лавровым

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН рассказал, что Лавров не нарушал дипломатического протокола.

«Флаг ставится в случае официального визита как минимум главы МИД. А президиум - это коллективный орган. Просто чиновники решили зацепиться за эту мелочь, чтобы показать неудовольствие. На протокольные детали и прочую чепуху можно вообще не обращать внимания, когда есть желание улучшить отношения», - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не использует правила протокола для унижения той или иной стороны на переговорах. Позицию Комшича и Джаферовича он объяснил борьбой за вступление в НАТО.

«Россия относится к странам, которые никогда не делают мелкие пакости. Мы достаточно уважающая себя страна, это не в нашем стиле и мышлении. Всё дело в том, что внутри Боснии и Герцеговины идет борьба за то, чтобы не допустить ее членства в НАТО, а другие считают это спасением. Поэтому придираются к чему только можно», - заключил он.

Это не первый дипломатический скандал России и Боснии и Герцеговины. Государство получило план действий по вступлению в НАТО в 2010 году. С тех пор напряжение между странами особенно усилилось.

Год назад Сергей Лавров заявлял, что усилия НАТО и Евросоюза по «освоению» Балкан приводят к росту напряжённости в регионе и дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, поскольку настойчиво требуют сделать выбор между Москвой или Брюсселем и Вашингтоном. Такая ситуация в РФ вызывает обеспокоенность, пояснял глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркивал, что сейчас самым главным очагом напряжённости на Балканах остаётся Косово, потому что Приштина саботирует выполнение договорённостей, однако Белград проводит ответственную линию.

Главный научный сотрудник ИМЭПИ РАН Юрий Князев в эфире НСН комментировал, что Россия не сможет повлиять на процесс.

«Этот процесс от России никак не зависит, поэтому, кроме словесных выражений нашего отношения, помешать ему мы не сможем. Видимо, события будут развиваться в этом направлении и дальше. Нам грозит потеря влияния в этом регионе, в котором всегда наше присутствие было серьёзным (не только экономическое, но и политическое). Теперь оно сильно ослаблено. Тут наши силы ограничены, мы не собираемся вмешиваться в этот процесс, потому что понимаем, что он идёт независимо от нас», - уверен эксперт.

По словам Юрия Князева, даже те страны, которые ещё не вступили в НАТО или ЕС, в конце концов, туда вступят.

«Балканские страны одна за другой вступают в НАТО. Последний пример – Черногория, которая имела с Россией длительные исторические связи и на уровне народном очень тёплые чувства испытывала, но это не помешало руководству страны втянуть её в НАТО. Сейчас идёт вопрос о вступлении в НАТО Македонии. Что касается Албании – там давно всё ясно. Остаётся Сербия и Босния и Герцеговина. Босния и Герцеговина пока ещё под протекторатом ООН находится, поэтому спешить не будет, хотя тоже стремится к тому, чтобы оказаться в ЕС. Это в конце концов, наверное, и произойдёт. Общая тенденция очевидная, поэтому наш министр совершенно прав», - заключил в эфире НСН Князев.

Лавров регулярно высказывает опасения по поводу стран Балканского региона. Так, в ноябре 2018 года во время интервью сербским СМИ глава российского МИД выразил уверенность в том, что Запад настойчиво пытается сделать Балканы своим антироссийским плацдармом.