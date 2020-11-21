«Больше уважения». Пашинян лишил флага Шойгу и Лаврова

Российские министры также побеседовали с коллегами из соответствующих ведомств Армении. В Ереване оба флага были представлены только на переговорах глав МИД России и Армении Сергея Лаврова и Ары Айвазяна.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН пояснил, является ли отсутствие флага страны, чей представитель прибыл в иностранное государство с официальным визитом, демонстрацией неуважения, агрессии или невежливостью.

«Если бы (в другую страну - прим. НСН) приехал В.В. (Путин, президент РФ– прим. НСН), и не было бы нашего российского флага на встрече, то это был бы скандал. Это неприлично. А когда принимают (иностранных гостей – прим. НСН) на уровне министров, мы тоже флаги не ставим. Протокол это допускает. Если бы они (армянская сторона – прим. НСН) поставили, было бы больше уважения. Но они так решили. Это – другой вопрос», - отметил эксперт.

Напомним, российские министры посетили Ереван после подписания соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе президентами России, Азербайджана и Армении. Церемония состоялась 9 ноября. Соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

