Путин не стал купаться с Лукашенко в Черном море

«Сегодня нет», - пояснил пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, купался ли глава государства вместе с Лукашенко.

Ранее в воскресенье Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента, сообщил, что Лукашенко по приглашению Путина искупался в Черном море. Температура воды составляла +16°С, пишет Газета.ru.

Стало известно, что российский лидер предложил своему белорусскому коллеге искупаться в Черном море во время переговоров в Сочи 28 мая. Лукашенко принял предложение.

