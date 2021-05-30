Путин не стал купаться с Лукашенко в Черном море
Российский лидер Владимир Путин не купался в Черном море вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков изданию «Подъем».
«Сегодня нет», - пояснил пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, купался ли глава государства вместе с Лукашенко.
Ранее в воскресенье Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента, сообщил, что Лукашенко по приглашению Путина искупался в Черном море. Температура воды составляла +16°С, пишет Газета.ru.
Стало известно, что российский лидер предложил своему белорусскому коллеге искупаться в Черном море во время переговоров в Сочи 28 мая. Лукашенко принял предложение.
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