«Запасайтесь попкорном». Зачем Путин отправляет Мишустина на Курилы?
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов уверен, что никакое предложение российской стороны не способно сдвинуть переговоры с мертвой точки.
Япония не пойдет ни на какое экономическое сотрудничество ни в целом на Дальнем Востоке, ни по Курильским островам, если не будет видеть за этим для себя перспективы решения территориального вопроса на устраивающих ее условиях, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
«Громогласное заявление Путина о том, что будет сделано беспрецедентное, уникальное предложение, прояснится после того, как Мишустин туда съездит. Выяснится, что ничего серьезного за этим нет, потому что японцы ни на что просто так не пойдут. Никакой сенсации за этим не вижу. Но хорошо, что мы наконец-то взяли какую-то инициативу в свои руки, потому что до этого инициатива была в японских руках. Если Мишустин приедет на Дальний восток посмотреть на южные Курилы, будет скандал дипломатический, как это было в 2010 году, когда тогдашний президент Медведев съездил на остров Кунашир. Может, до такого масштаба не дойдет, тогда посла отозвали, пулю нам в посольство присылали и так далее. Запасайтесь попкорном, скоро Мишустин поедет на Дальний Восток», - отметил Кистанов.
При этом стороны многократно пытались договориться о совместном использовании территорий, но идти на уступки никто не собирается, что заводит переговоры в тупик, подчеркнул специалист.
«Даже по этим южным островам мы договорились о совместной хозяйственной деятельности в пяти сферах: разведение и добыча морепродуктов, выращивание сельскохозяйственной продукции в теплицах, развитие ветроэнергетики, переработка мусора и туризм. Но переговоры зашли в тупик, потому что Япония говорит, чтобы эту деятельность осуществлять, мы должны исходить из того, что она будет осуществлять не на основе российского законодательства. Они великодушно говорят, пусть она будет не на основе японского законодательства, а предлагают создать особый режим. А это значит, что будет создан какой-то анклав экстерриториальный у нас на Дальнем Востоке, Россия, думаю, на это не пойдет», - добавил Кистанов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что «нервная реакция» Японии на развитие Курильских островов мешает переговорам о мирном разрешении конфликта. Об этом он сообщил, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
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