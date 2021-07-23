«Запасайтесь попкорном». Зачем Путин отправляет Мишустина на Курилы?

Япония не пойдет ни на какое экономическое сотрудничество ни в целом на Дальнем Востоке, ни по Курильским островам, если не будет видеть за этим для себя перспективы решения территориального вопроса на устраивающих ее условиях, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Громогласное заявление Путина о том, что будет сделано беспрецедентное, уникальное предложение, прояснится после того, как Мишустин туда съездит. Выяснится, что ничего серьезного за этим нет, потому что японцы ни на что просто так не пойдут. Никакой сенсации за этим не вижу. Но хорошо, что мы наконец-то взяли какую-то инициативу в свои руки, потому что до этого инициатива была в японских руках. Если Мишустин приедет на Дальний восток посмотреть на южные Курилы, будет скандал дипломатический, как это было в 2010 году, когда тогдашний президент Медведев съездил на остров Кунашир. Может, до такого масштаба не дойдет, тогда посла отозвали, пулю нам в посольство присылали и так далее. Запасайтесь попкорном, скоро Мишустин поедет на Дальний Восток», - отметил Кистанов.