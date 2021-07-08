В Кремле прокомментировали призыв Франции не признавать российскую вакцину от COVID-19
«Ковидная дискриминация» недопустима, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя точку зрения Франции в вопросе использования российской и китайской вакцин.
Ранее в МИД Франции призвали не признавать российскую и китайскую вакцины от коронавирусной инфекции. Госсекретарь при внешнеполитическом ведомстве Клеман Бон заявил, что граждан следует прививать лишь признанными в Евросоюзе вакцинами, пишет «Свободная пресса».
Песков отметил, что «дискриминация неприемлема для любого демократического общества». По словам представителя Кремля, в России ценят готовность к диалогу, и важно «начинать контакты в этой области».
Кроме того, Песков заявил, что достижение компромисса между Россией и Евросоюзом по вопросу взаимного признания COVID-сертификатов возможно.
«Понятно, что могут быть разные позиции. Европейское агентство не признало пока наш "Спутник V" (российскую вакцину от COVID-19 — НСН). Работа в этом направлении продолжается. Мы убеждены, что, так или иначе, наша кропотливая работа завершится успехом», — цитирует представителя Кремля Ura.ru.
Ранее посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер сообщил о предложении российской стороне принять участие в переговорах по вопросу присоединения к системе COVID-сертификатов для путешествий граждан стран-участниц системы.
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