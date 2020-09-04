Нерешенные вопросы в деле Навального
И будут ли на них ответы
Следы яда, которым, по утверждению Германии, был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, обнаружены на бутылке, которую он взял с собой в поездку. Ее сохранили родственники оппозиционера, после того как ему стало плохо в самолете 20 августа, и позже передали врачам в Берлине.
Предположительно, Навальный отпил из бутылки уже после того, как яд попал в его организм, оставив на ней следы отравляющего вещества, пишет Der Spiegel со ссылкой на эксперта, который информировал о результатах исследования канцлера Германии на ее совещании с ключевыми министрами. После этого совещания Ангела Меркель назвала политика жертвой преступления и выразила мнение, что его пытались «заставить замолчать». В заявлении правительства Германии от России потребовали объяснений в связи с инцидентом.
Предполагаемое отравление Алексея Навального грозит серьёзными последствиями всей России, заявил на пресс-конференции в НСН политолог Георгий Федоров. Он призвал российские власти к максимальной открытости по «делу Навального». Большинство россиян, да и он сам, не сомневаются, что Навальный был чем-то отравлен, сказал политолог.
«Если просто выпил самогона лишнее, ты в кому не впадешь на 10 дней. В кому впадают от сахарного диабета. Но зная, что Навальный – человек не бедный, следивший за своим здоровьем, постоянно проходивший обследования, он не мог не знать, что у него диабет. Я думаю, что отравление, бесспорно, было. Вопросов у меня несколько: кто, зачем, когда и чем?» - отметил г-н Федоров.
Ответов ни на один из этих вопросов нет до сих пор, хотя с момента, когда Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета Томск – Москва и впал в кому, прошло уже две недели.
Зато в дело успел вмешаться президент Белоруссии, который рассказал российскому премьеру о перехвате разговора между Варшавой и Берлином. Из него якобы следует, что заявление Германии об отравлении Навального «Новичком» - фальсификация. Александр Лукашенко обещал на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным передать запись российским спецслужбам. И слово свое сдержал: в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт передачи Минском разведданных. А заодно запись было решено передать на белорусское телевидение: «Рекомендуем сегодня посмотреть вечерние новости на госканалах», - сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал «Пул первого».
Между тем, история с внезапным заболеванием Алексея Навального сразу же повернулась полным недоверием сторон к аргументам оппонента, сколько не демонстрируй максимальную открытость и готовность к сотрудничеству в расследовании. Запад не верит омским врачам, Москва не верит немецким, доказательства любой из предложенных версий легко подтасовать, коль скоро за дело взялись на государственном уровне. Тем более это касается «радиоперехвата Лукашенко» - кто ж поверит «последнему диктатору Европы»?
А потому бесспорно прав собеседник НСН, заметивший, что дело Навального нам еще аукнется.
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