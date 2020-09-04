Нерешенные вопросы в деле Навального

Предположительно, Навальный отпил из бутылки уже после того, как яд попал в его организм, оставив на ней следы отравляющего вещества, пишет Der Spiegel со ссылкой на эксперта, который информировал о результатах исследования канцлера Германии на ее совещании с ключевыми министрами. После этого совещания Ангела Меркель назвала политика жертвой преступления и выразила мнение, что его пытались «заставить замолчать». В заявлении правительства Германии от России потребовали объяснений в связи с инцидентом.

Предполагаемое отравление Алексея Навального грозит серьёзными последствиями всей России, заявил на пресс-конференции в НСН политолог Георгий Федоров. Он призвал российские власти к максимальной открытости по «делу Навального». Большинство россиян, да и он сам, не сомневаются, что Навальный был чем-то отравлен, сказал политолог.

«Если просто выпил самогона лишнее, ты в кому не впадешь на 10 дней. В кому впадают от сахарного диабета. Но зная, что Навальный – человек не бедный, следивший за своим здоровьем, постоянно проходивший обследования, он не мог не знать, что у него диабет. Я думаю, что отравление, бесспорно, было. Вопросов у меня несколько: кто, зачем, когда и чем?» - отметил г-н Федоров.

Ответов ни на один из этих вопросов нет до сих пор, хотя с момента, когда Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета Томск – Москва и впал в кому, прошло уже две недели.