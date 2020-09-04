Песков сообщил о передаче ФСБ упомянутого Лукашенко радиоперехвата по Навальному

Материалы белорусской разведки, которые могут доказывать фальсификацию данных о возможном отравлении Навального, переданы Федеральной службе безопасности. Они будут доведены до сведения Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля отказался комментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об этой информации, сославшись на то, что не знакомился с ней и не знает, что содержат эти материалы, передает ТАСС.

Накануне во время встречи с главой правительства РФ и Михаилом Мишустиным в Минске Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии осуществили радиоперехват разговора «Варшавы и Берлина» о деле Навального.