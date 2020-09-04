Песков сообщил о передаче ФСБ упомянутого Лукашенко радиоперехвата по Навальному

Материалы белорусской разведки, которые могут доказывать фальсификацию данных о возможном отравлении Навального, переданы Федеральной службе безопасности. Они будут доведены до сведения Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля отказался комментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об этой информации, сославшись на то, что не знакомился с ней и не знает, что содержат эти материалы, передает ТАСС.

Накануне во время встречи с главой правительства РФ и Михаилом Мишустиным в Минске Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии осуществили радиоперехват разговора «Варшавы и Берлина» о деле Навального.

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Как утверждал резидент Белорусии, из записи можно сделать вывод, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Навального веществом из группы «Новичок» основаны на фальсификации данных.

В свою очередь, официальный представитель правительства Германии позднее опроверг слова Лукашенко. В Берлине подчеркнули, что не могут ничего добавить к уже сделанным заявлениям.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва последовательно осторожна в оценке версий произошедшего с Навальным. Пресс-секретарь напомнил, что предположение об отравлении оппозиционера появилась с момента его экстренной госпитализации в Омске, однако врачи эту версию не подтвердили, передает Газета.ру.

Представитель Кемля также вновь подчеркнул, что Россия рассчитывает получить всю информацию об отравляющем веществе, о котором заявили в Германии, что поможет в установлении истинных причин произошедшего.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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