Песков сообщил о передаче ФСБ упомянутого Лукашенко радиоперехвата по Навальному
Материалы белорусской разведки, которые могут доказывать фальсификацию данных о возможном отравлении Навального, переданы Федеральной службе безопасности. Они будут доведены до сведения Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом официальный представитель Кремля отказался комментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко об этой информации, сославшись на то, что не знакомился с ней и не знает, что содержат эти материалы, передает ТАСС.
Накануне во время встречи с главой правительства РФ и Михаилом Мишустиным в Минске Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии осуществили радиоперехват разговора «Варшавы и Берлина» о деле Навального.
Как утверждал резидент Белорусии, из записи можно сделать вывод, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Навального веществом из группы «Новичок» основаны на фальсификации данных.
В свою очередь, официальный представитель правительства Германии позднее опроверг слова Лукашенко. В Берлине подчеркнули, что не могут ничего добавить к уже сделанным заявлениям.
Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва последовательно осторожна в оценке версий произошедшего с Навальным. Пресс-секретарь напомнил, что предположение об отравлении оппозиционера появилась с момента его экстренной госпитализации в Омске, однако врачи эту версию не подтвердили, передает Газета.ру.
Представитель Кемля также вновь подчеркнул, что Россия рассчитывает получить всю информацию об отравляющем веществе, о котором заявили в Германии, что поможет в установлении истинных причин произошедшего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru