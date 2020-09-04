Обвинения в отравлении Навального в Совфеде назвали поводом для санкций

В НАТО не сомневаются, что Алексей Навальный был отравлен нервным агентом из группы «Новичок», и призывают Россию раскрыть ОЗХО программу производства этого вещества. С таким заявлением 4 сентября выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. По его словам, виновные в «нападении» должны быть привлечены к ответственности. Генсек НАТО также отметил, что страны альянса обсуждают возможные меры в связи с инцидентом с Навальным.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, что обвинения в отравлении голословны и призваны повлиять на объявление нового пакета санкций против России.