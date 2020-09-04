Обвинения в отравлении Навального в Совфеде назвали поводом для санкций
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН отметил, что ситуация с Навальным выгодна Западу для давления на Москву.
В НАТО не сомневаются, что Алексей Навальный был отравлен нервным агентом из группы «Новичок», и призывают Россию раскрыть ОЗХО программу производства этого вещества. С таким заявлением 4 сентября выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. По его словам, виновные в «нападении» должны быть привлечены к ответственности. Генсек НАТО также отметил, что страны альянса обсуждают возможные меры в связи с инцидентом с Навальным.
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, что обвинения в отравлении голословны и призваны повлиять на объявление нового пакета санкций против России.
«Наш министр иностранных дел сказал, что ситуация с Навальным будем комментировать только тогда, когда немцы нам предоставят все документы. Что касается Столтенберга, он известен своими высказываниями в адрес России. Он ее "очень любит". Другой реакции от этого господина было трудно ожидать. Касаемо ядов, арсеналов – у нас химического оружия нет. Мы конвенцию выполнили, было полностью уничтожено химическое оружие, поэтому непонятно, что им нужно открывать. У него ведь нет никаких документов, одни голословные рассуждения. Он повторяет то, что говорили некоторые немецкие лидеры. Пусть покажет документы, которые у него есть, документы, в которых указано, что это "новичок". Пусть покажет специалистов, которые все это подписали. А пока что все это психологическая атака на Россию. С тем, чтобы ввести очередные санкции. Я думаю, его выступление нужно игнорировать. Кто он такой, чтобы учить Россию как жить?» - возмутился Джабаров.
Российская сторона неоднократно утверждала, что оснований говорить об отравлении Алексея Навального пока нет. Оппозиционер был госпитализирован в состоянии комы в Омске 20 августа после резкого ухудшения самочувствия на борту самолета Томск - Москва. Омские врачи не выявили в его организме отравляющих веществ. Через два дня Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite, врачи которой заявили, что обнаружили у него признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
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