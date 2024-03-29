«Нерешаемая задача»: В Армении допустили вступление в ЕС через 50 лет

«Если говорить о полноценном членстве в Евросоюзе, то это, на мой взгляд, в текущих реалиях вообще нерешаемая задача. Это даже не вопрос десятилетий. Но теоретически можно предположить, что пяти десятилетий могло бы быть достаточно, но это не политическая перспектива, а за ее пределами. В данном случае Армения – это определенная политическая группа, которая у власти, для них евроинтеграция – это сама цель, путь трансформации общества. Они видят не Армению в евроинтеграции, они видят евроинтеграцию в Армении, это разные вещи», – сказал Микаэлян.

Он отметил, что Армения сделала многое на пути к евроинтеграции, однако нужно сделать еще больше.

«С одной стороны, работы нужно проделать много, с другой стороны, не так много. Аппроксимация институтов идет давно, множество реформ также давно было принято, в том числе под предложениями, давлением или другим видом инициативы Евросоюза. Очень много чего уже принято того, что в том или ином виде приближает к ЕС. Вопрос упирается не только в законы, но и в географию, безопасность, экономику, конкуренцию сверхдержав и так далее», – резюмировал он.

В свою очередь глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина, комментируя заявление Симоняна о ЕАЭС, отметила в беседе с НСН, что Армения выигрывает от сотрудничества с организацией.