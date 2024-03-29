«Нерешаемая задача»: В Армении допустили вступление в ЕС через 50 лет

Армения сделала многое на пути к евроинтеграции, однако нужно сделать еще больше, отметил в эфире НСН Грант Микаэлян. 

Вступление Армении в Евросоюз в текущих реалиях является невыполнимой задачей, заявил экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в интервью НСН. Он отметил, что страна теоретически может стать членом объединения через 50 лет, а это, по словам эксперта, уже не политическая перспектива.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна всегда стремилась к вступлению в Евросоюз, но ее «втянули в другую систему». Под такой системой Симонян имеет в виду ЕАЭС. Также он отметил, что получение статуса кандидата на членство в ЕС – это самый правильный и желательный вариант, по которому нужно идти. Кроме того, он обвинил Россию в том, что она «оставила Армению одну» в самый сложный период. Микаэлян отметил, что для лидеров Армении евроинтеграция является высшей целью.

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«Если говорить о полноценном членстве в Евросоюзе, то это, на мой взгляд, в текущих реалиях вообще нерешаемая задача. Это даже не вопрос десятилетий. Но теоретически можно предположить, что пяти десятилетий могло бы быть достаточно, но это не политическая перспектива, а за ее пределами. В данном случае Армения – это определенная политическая группа, которая у власти, для них евроинтеграция – это сама цель, путь трансформации общества. Они видят не Армению в евроинтеграции, они видят евроинтеграцию в Армении, это разные вещи», – сказал Микаэлян.

Он отметил, что Армения сделала многое на пути к евроинтеграции, однако нужно сделать еще больше.

«С одной стороны, работы нужно проделать много, с другой стороны, не так много. Аппроксимация институтов идет давно, множество реформ также давно было принято, в том числе под предложениями, давлением или другим видом инициативы Евросоюза. Очень много чего уже принято того, что в том или ином виде приближает к ЕС. Вопрос упирается не только в законы, но и в географию, безопасность, экономику, конкуренцию сверхдержав и так далее», – резюмировал он.

В свою очередь глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина, комментируя заявление Симоняна о ЕАЭС, отметила в беседе с НСН, что Армения выигрывает от сотрудничества с организацией.

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«Там не только экономические вопросы. Экономически, конечно, Армения от сотрудничества выигрывает, тут даже говорить нечего. Цифры это демонстрируют, товарооборот растет. Сейчас, в тяжелых условиях, в которых оказалась российская экономика и потребители, Армения является одним из буферов, через который ввозятся товары в Россию», – сказала она.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что предстоящая конференция с участием ЕС, США и Армении носит односторонний и предвзятый характер и основана на подходе двойных стандартов. По его словам, намеченная на 5 апреля встреча в Брюсселе может создать опасную иллюзию для Еревана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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