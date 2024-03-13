В Кремле отреагировали на заявления Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

Ранее Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если объединение не ответит на поднятые республикой касающиеся суверенной территории вопросы, напоминает RT.

Как отметил Песков, в Кремле слышали заявления политика, и Москве предстоит «большая работа». России необходимы контакты в рамках ОДКБ и двусторонние обсуждения с армянской стороной.

«Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр», — подчеркнул пресс-секретарь.

