Путин увеличил необлагаемую выплату при рождении ребенка до 1 миллиона рублей

Работодатели получат право выплачивать сотрудникам до 1 миллиона рублей при рождении ребенка без начисления НДФЛ и страховых взносов. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам главы государства, с 1 января предельная сумма льготной выплаты будет увеличена в 20 раз по сравнению с действующей нормой — с 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

Он подчеркнул, что эта мера входит в корпоративный демографический стандарт, разработанный для расширения участия бизнеса в достижении национальных демографических целей.

Путин уточнил, что при принятии работодателем решения о выплате сотруднику суммы в пределах установленного лимита она будет полностью освобождена от налогообложения и страховых сборов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
