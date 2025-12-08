Путин увеличил необлагаемую выплату при рождении ребенка до 1 миллиона рублей

Работодатели получат право выплачивать сотрудникам до 1 миллиона рублей при рождении ребенка без начисления НДФЛ и страховых взносов. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам главы государства, с 1 января предельная сумма льготной выплаты будет увеличена в 20 раз по сравнению с действующей нормой — с 50 тысяч до 1 миллиона рублей.