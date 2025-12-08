Путин увеличил необлагаемую выплату при рождении ребенка до 1 миллиона рублей
Работодатели получат право выплачивать сотрудникам до 1 миллиона рублей при рождении ребенка без начисления НДФЛ и страховых взносов. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам главы государства, с 1 января предельная сумма льготной выплаты будет увеличена в 20 раз по сравнению с действующей нормой — с 50 тысяч до 1 миллиона рублей.
Он подчеркнул, что эта мера входит в корпоративный демографический стандарт, разработанный для расширения участия бизнеса в достижении национальных демографических целей.
Путин уточнил, что при принятии работодателем решения о выплате сотруднику суммы в пределах установленного лимита она будет полностью освобождена от налогообложения и страховых сборов, передает «Радиоточка НСН».
