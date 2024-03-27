В Армении заявили, что пограничники РФ покинут аэропорт Звартноц до 1 августа

Армения и Россия больше не обсуждают вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц. Как сообщает ТАСС, об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

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По его словам, для Еревана этот вопрос уже окончательно решен, однако предпринимаются попытки «представить этот процесс, как нарушение межгосударственного соглашения».

«Это было межведомственное соглашение с целью принести пользу армянским пограничникам и облегчить их бремя. Больше нет необходимости облегчать это бремя», - указал Симонян.

Он добавил, что российские пограничники покинут аэропорт Звартноц до 1 августа 2024 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявления властей Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц было сделано на фоне целой серии недружественных шагов и заверений официального Еревана, сообщает RT.

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Фото: facebook.com/parliament.am
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