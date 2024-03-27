В Армении заявили, что пограничники РФ покинут аэропорт Звартноц до 1 августа
Армения и Россия больше не обсуждают вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц. Как сообщает ТАСС, об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.
По его словам, для Еревана этот вопрос уже окончательно решен, однако предпринимаются попытки «представить этот процесс, как нарушение межгосударственного соглашения».
«Это было межведомственное соглашение с целью принести пользу армянским пограничникам и облегчить их бремя. Больше нет необходимости облегчать это бремя», - указал Симонян.
Он добавил, что российские пограничники покинут аэропорт Звартноц до 1 августа 2024 года.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявления властей Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц было сделано на фоне целой серии недружественных шагов и заверений официального Еревана, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru