В Армении заявили, что пограничники РФ покинут аэропорт Звартноц до 1 августа

По его словам, для Еревана этот вопрос уже окончательно решен, однако предпринимаются попытки «представить этот процесс, как нарушение межгосударственного соглашения».

«Это было межведомственное соглашение с целью принести пользу армянским пограничникам и облегчить их бремя. Больше нет необходимости облегчать это бремя», - указал Симонян.

Он добавил, что российские пограничники покинут аэропорт Звартноц до 1 августа 2024 года.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявления властей Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц было сделано на фоне целой серии недружественных шагов и заверений официального Еревана, сообщает RT.

