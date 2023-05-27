СМИ: истребители F-16 могут не оправдать ожидания ВСУ из-за уязвимости перед ВС России

Истребители F-16 разочаруют ВСУ тем, что не будут соответствовать ожиданиям, заявил военный аналитик Шон Белл изданию Sky News.

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По мнению аналитика, истребители уязвимы перед российской авиацией. Белл отметил, что самолет должен быть оснащен современными радарами и авионикой для того, чтобы противостоять ВКС России.

Он также уточнил, что вероятность отправки Киеву моделей F-16 с такими современными приборами крайне мала.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская армия не может своевременно поставлять провизию и боеприпасы на передовую в ДНР из-за плохой погоды, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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