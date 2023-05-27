СМИ: истребители F-16 могут не оправдать ожидания ВСУ из-за уязвимости перед ВС России
Истребители F-16 разочаруют ВСУ тем, что не будут соответствовать ожиданиям, заявил военный аналитик Шон Белл изданию Sky News.
По мнению аналитика, истребители уязвимы перед российской авиацией. Белл отметил, что самолет должен быть оснащен современными радарами и авионикой для того, чтобы противостоять ВКС России.
Он также уточнил, что вероятность отправки Киеву моделей F-16 с такими современными приборами крайне мала.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская армия не может своевременно поставлять провизию и боеприпасы на передовую в ДНР из-за плохой погоды, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru