«Неправильные карты». Баку и Ереван просят Россию поставить точку в споре о границе

«Парламентский след»

По мнению Джафарли, военные конфликты на границе могут быть связаны и с парламентскими выборами в Армении, проиграв которые, оппоненты Николы Пашиняна хотят повысить свой авторитет.

«Кому нужны провокации – это сложный вопрос. После выборов укрепление Пашиняна в Армении происходит не такими большими темпами, как это ожидалось. Он вроде бы победил с огромным отрывом от конкурентов, но силы, проигравшие на выборах, не признают их итоги, думая, что это не отражает настроения в армянском обществе. Представители этих сил до сих пор занимают очень важные позиции в Минобороны и армейских подразделениях. Они стали генералами во времена Кочаряна и Саргсяна (бывшие президенты Армении – прим. НСН), и они не очень-то признают авторитет Пашиняна. Я думаю, что стычки в приграничных районах могут происходить по инициативе тех, кто не признает авторитет Пашиняна, потому что ожидается огромная чистка и в Минобороны и в спецслужбах Армении. Пашинян хочет привести туда своих людей, и это вызывает сопротивление. Так что это клубок проблем», - считает азербайджанский политолог.

«Война и мир»

Меликян отмечает, что Ереван готов к продолжению переговоров и не хочет воевать.

«Армения провокаций не совершает, как об этом любят говорить азербайджанская сторона и ряд российских СМИ. Ереван готов на продолжение переговоров и не раз озвучивал свою конструктивную позицию. Другой вопрос, что азербайджанская сторона видит те же пункты соглашений по-своему. Им простая дорога по территории Армении не нужна, им нужен коридор, который будут контролировать они. Но коридор на территории другого государства – это нонсенс. Жители Армении не хотят войны, но если они будут вынуждены защищать свою территорию, – потому что наши солдаты погибают не на границе, а на нашей территории, - люди готовы взять оружие в руки», - отметил армянский политолог.

При этом, по его словам, в Армении уже пошла антироссийская война из-за невмешательства Москвы в ситуацию и встречи президентов России и Азербайджана 20 июля в Кремле.

«На фоне обострения и отсутствия должной реакции со стороны России, как многие считают, ряд армянских политиков, общественных организаций и СМИ пытаются поднять антироссийскую волну и запустить все в этом русле. С одной стороны, все это – звонок, переговоры, недавняя встреча Алиева с Путиным, - лишний повод покритиковать ОДКБ. С другой стороны, конечно же, Россия должна работать и с Ереваном, и с Баку, и добиться того, чтобы все пункты принятых соглашений исполнялись, но не в ущерб тем сторонам, которые на это соглашались», - отметил Меликян.

Со своей стороны, Джафарли заявил, что Азербайджан готов к «большому миру», указав, что президент этой страны впервые отказался от военной риторики.