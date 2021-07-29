«Неправильные карты». Баку и Ереван просят Россию поставить точку в споре о границе
В Армении уже пошла антироссийская война из-за невмешательства Москвы в ситуацию, заявил НСН Джонни Меликян.
В Азербайджане говорят о готовности к миру с Арменией после возврата «оккупированных территорий», заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» азербайджанский политолог Натиг Джафарли.
Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян также сказал НСН, что жители Армении не хотят войны, но готовы отстаивать «правильные» границы с оружием в руках.
Кроме того, новое обострение на границе двух стран может быть связано с парламентскими выборами в Армении, допускает Джафарли.
Тем временем на границе Армении с Азербайджаном вновь звучат выстрелы и гибнут люди. Новое обострение началось 28 июля и после небольшого перемирия продолжилось в ночь на 29 июля. Ереван сообщил о трех убитых и четырех раненых, Баку - о двух раненых.
«Правильные карты».
«С мая, когда возникла возможность передвигаться в горных вершинах, азербайджанская сторона вышла на те рубежи, которые считает границами между Арменией и Азербайджаном. Они были утверждены картами Минобороны СССР 1970-х годов. Азербайджанская сторона продвигается именно по этим картам. Но Армения не признает эти карты. Они говорят, что это неправильные карты и нужно учитывать новые реалии. Во времена «оккупации» со стороны Армении в середине 2000-х годов были построены несколько дорог, которые проходят через азербайджанскую территорию. При этом армянская сторона утверждает, что дороги, связывающие армянские города, должны быть на территории Армении. Из-за этого с мая идут большие споры. Азербайджан требует, чтобы границы были установлены по линиям, существовавшим во времена Советского Союза», - сказал Джафарли.
По его словам, новый вооруженный конфликт связан с тем, что «была попытка вытеснить азербайджанских военных с высот, которые они заняли, исходя из советской карты».
Меликян объяснил, как видят эту ситуацию в Ереване.
«Вчера у нас были убиты три военнослужащих, находившихся на посту на территории Армении. Азербайджанские военные уже который месяц незаконно находятся на территории Армении и хотят расширить ареал присутствия. Ведутся обстрелы не приграничных постов, а тех участков территории Армении, которые были незаконно заняты азербайджанской стороной. Проблема в том, что с мая азербайджанская сторона находится нелегально на территории Армении и с тех пор пытается силой повлиять, в том числе, и на переговорный процесс, который начался на основе соглашений 9 ноября и 11 января. И пока нет осуждения со стороны сопредседателей Минской группы, со стороны России, которая является гарантом прекращения огня, они будут пытаться решать свои вопросы, в том числе, и угрозой применения силы, свидетелями чего мы и являемся», - сказал армянский политолог.
«Парламентский след»
По мнению Джафарли, военные конфликты на границе могут быть связаны и с парламентскими выборами в Армении, проиграв которые, оппоненты Николы Пашиняна хотят повысить свой авторитет.
«Кому нужны провокации – это сложный вопрос. После выборов укрепление Пашиняна в Армении происходит не такими большими темпами, как это ожидалось. Он вроде бы победил с огромным отрывом от конкурентов, но силы, проигравшие на выборах, не признают их итоги, думая, что это не отражает настроения в армянском обществе. Представители этих сил до сих пор занимают очень важные позиции в Минобороны и армейских подразделениях. Они стали генералами во времена Кочаряна и Саргсяна (бывшие президенты Армении – прим. НСН), и они не очень-то признают авторитет Пашиняна. Я думаю, что стычки в приграничных районах могут происходить по инициативе тех, кто не признает авторитет Пашиняна, потому что ожидается огромная чистка и в Минобороны и в спецслужбах Армении. Пашинян хочет привести туда своих людей, и это вызывает сопротивление. Так что это клубок проблем», - считает азербайджанский политолог.
«Война и мир»
Меликян отмечает, что Ереван готов к продолжению переговоров и не хочет воевать.
«Армения провокаций не совершает, как об этом любят говорить азербайджанская сторона и ряд российских СМИ. Ереван готов на продолжение переговоров и не раз озвучивал свою конструктивную позицию. Другой вопрос, что азербайджанская сторона видит те же пункты соглашений по-своему. Им простая дорога по территории Армении не нужна, им нужен коридор, который будут контролировать они. Но коридор на территории другого государства – это нонсенс. Жители Армении не хотят войны, но если они будут вынуждены защищать свою территорию, – потому что наши солдаты погибают не на границе, а на нашей территории, - люди готовы взять оружие в руки», - отметил армянский политолог.
При этом, по его словам, в Армении уже пошла антироссийская война из-за невмешательства Москвы в ситуацию и встречи президентов России и Азербайджана 20 июля в Кремле.
«На фоне обострения и отсутствия должной реакции со стороны России, как многие считают, ряд армянских политиков, общественных организаций и СМИ пытаются поднять антироссийскую волну и запустить все в этом русле. С одной стороны, все это – звонок, переговоры, недавняя встреча Алиева с Путиным, - лишний повод покритиковать ОДКБ. С другой стороны, конечно же, Россия должна работать и с Ереваном, и с Баку, и добиться того, чтобы все пункты принятых соглашений исполнялись, но не в ущерб тем сторонам, которые на это соглашались», - отметил Меликян.
Со своей стороны, Джафарли заявил, что Азербайджан готов к «большому миру», указав, что президент этой страны впервые отказался от военной риторики.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно призвал Армению сесть за стол переговоров о мирном договоре и добрососедских отношениях. Это был первый случай, когда он отказался от военной риторики и призвал наших соседей сесть за стол переговоров и заключить большой мир. Это большой шаг, и если с армянской стороны будут такие же шаги, я думаю, что в ближайшие месяцы или недели под модераторством России можно будет уточнить границы и начать заключение большого мирного договора. К сожалению, в азербайджанском обществе и в соцсетях есть милитаристические настроения, как и в заявлениях ряда политических партий. Но большинство – это здравомыслящая часть населения, которая думает, что время войны закончилось, поскольку Азербайджан вернул территории, которые 26 лет были оккупированы, и это большой успех», - заключил собеседник НСН.
20 июля в ходе переговоров в Москве президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудили, в частности, ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин поблагодарил Алиева за нахождение «компромиссных решений» по этому вопросу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 270 / сут.
Умерли
157 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+20 834 / сут.
- В Финляндии с 31 июля ограничат продажу алкоголя
- Медведев не смог выйти в полуфинал Олимпиады, проиграв испанцу
- Генпрокуратура обжалует решение Гааги по делу ЮКОСа
- Авиакомпания «Россия» начнет выполнять регулярные рейсы в Египет с 9 августа
- ФСБ нейтрализовала в Тюмени двух сторонников ИГ
- На дне Атлантического океана нашли настоящих Губку Боба и Патрика
- Молдавия отозвала посла из России на неопределенный период
- В Кремле оценили планы Азербайджана и Турции создать совместную армию
- Вирусолог рассказал о вакцинации при наличии антител
- СМИ: «Скопинский маньяк» Мохов заявил, что поддерживает КПРФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru