Кремль ответил на идею Пашиняна о погранпостах на границе Армении и Азербайджана
Кремль не комментирует идею исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить российские погранпосты вдоль всей границы Армении и Азербайджана.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, Россия приложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе после вчерашнего обострения, и эта работа продолжается, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что Россия находится в контакте и с Ереваном, и с Баку.
Ранее Пашинян заявил, что ситуация на границе стран не улучшается, несмотря на усилия Армении.
Страны высказали взаимные обвинения в нарушении соглашения о прекращении огня на границе, передает РИА ФАН.
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