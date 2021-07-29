Кремль ответил на идею Пашиняна о погранпостах на границе Армении и Азербайджана

Кремль не комментирует идею исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить российские погранпосты вдоль всей границы Армении и Азербайджана.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, Россия приложила немало усилий, чтобы восстановить режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе после вчерашнего обострения, и эта работа продолжается, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что Россия находится в контакте и с Ереваном, и с Баку.

Пашинян предложил разместить мониторинговую миссию ОДКБ на армяно-азербайджанской границе

Ранее Пашинян заявил, что ситуация на границе стран не улучшается, несмотря на усилия Армении.

Страны высказали взаимные обвинения в нарушении соглашения о прекращении огня на границе, передает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости
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