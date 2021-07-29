Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия
Власти Армении обвинили руководство Азербайджана в нарушении соглашения о прекращении огня на границе, сообщается на сайте министерства обороны страны.
Отмечается, что азербайджанцы обстреляли позиции Армении на участке в Гегаркуник армяно-азербайджанской границы в 03:00 по местному времени.
Ранее азербайджанские военные обвинили в нарушении перемирия Армению. По словам Баку, армянские солдаты с 02:45 до 03:40 обстреливали позиции Азербайджана в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов.
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