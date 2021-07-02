Блок Кочаряна оспорит итоги выборов в парламент в Конституционном суде
Блок «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна обратился в Конституционный суд с требованием признать результаты парламентских выборов недействительными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе политического блока.
Отмечается, что представитель блока Арам Вардеванян в ближайшее время соберет пресс-конференцию, на которой подробнее расскажет о требованиях.
По данным ЦИК Армении, на выборах победу одержала партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», набрав 53,91% голосов, второе место занял блок «Армения», получив 21,9% голосов избирателей.
Ранее стало известно, что на одном из избирательных участков во время выборов произошла перестрелка между двумя представителями разных партий, передает РИА ФАН.
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