УЕФА одобрил скандальную форму Украины на Евро-2020. Похоже, что вопреки регламенту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на эту «футбольно-политическую провокацию» заявил, что «регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА».

В Госдуме были менее толерантны и призвали УЕФА запретить эту форму сборной Украины.

В об этом, в частности, заявил член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв.

«Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям, - заявил парламентарий в интервью Championat.com.

Обвинил Киев в политизации спорта и известный в прошлом боксер, сейчас также депутат Госдумы Николай Валуев. Он заявил, что по меньшей мере, это «некрасиво»

«Политика - такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым — территория Российской Федерации. Это не обсуждается».

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя для Sport24 форму Украины на Евро-2020, посмеялся и добавил, что «даже представители малых африканских стран до такого не опускаются, как украинцы».

«Поскольку сборной Украины ничего не светит на Евро, она не выйдет никуда из группы и это будет самая невзрачная сборная всего Евро, то, в принципе, они пытаются взять эпатажем. Но я им все-таки рекомендую не печатать вымышленные карты Атлантиды, а напечатать и вешать форму в поддержку ЛГБТ», - порекомендовал Милонов.

Упражняются в остроумии и пользователи соцсетей, предлагая сборной России выйти на поле в форме с надписью «Крым наш» и «Мы русские - с нами Бог». Блестящий комментарий дал пользователь Антон Самсонов: «Мозг - это удивительный орган. Он начинает работать с самого рождения и до тех пор, пока не крикнул первый раз "Слава Україні"!».

Когда материал готовился к выпуску стало известно, что «форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки».

При этом, согласно правилу 4 Международного совета футбольных ассоциаций, строго запрещено использовать на экипировке любые политические лозунги: «Она не должна содержать никаких политических и религиозных слоганов, заявлений или изображений».

