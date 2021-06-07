УЕФА одобрил скандальную форму Украины на Евро-2020. Похоже, что вопреки регламенту
Российские политики и бывшие спортсмены заявили, что свои политические амбиции нужно оставлять за кромкой футбольного поля.
Бурю негодований и возмущение вызвала украинская форма, в которой футболисты будут выступать на Евро-2020. Ее накануне представил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своём аккаунте в Facebook. На лицевой части футболки изображены госграницы Украины, в состав страны включен полуостров Крым. Кроме того, на экипировку нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!"
Как пояснил украинский футбольный функционер, «главным атрибутом формы станет талисман и символ, дорогой сердцу каждого украинца». Форма станет олицетворением единой и неделимой страны с Донецком, Луганском, Киевом.
Крым с 2014 года считается российской территорией – так решили жители полуострова на референдуме, когда 96% жителей региона проголосовали за вхождение в состав РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на эту «футбольно-политическую провокацию» заявил, что «регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА».
В Госдуме были менее толерантны и призвали УЕФА запретить эту форму сборной Украины.
В об этом, в частности, заявил член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв.
«Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям, - заявил парламентарий в интервью Championat.com.
Обвинил Киев в политизации спорта и известный в прошлом боксер, сейчас также депутат Госдумы Николай Валуев. Он заявил, что по меньшей мере, это «некрасиво»
«Политика - такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым — территория Российской Федерации. Это не обсуждается».
Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя для Sport24 форму Украины на Евро-2020, посмеялся и добавил, что «даже представители малых африканских стран до такого не опускаются, как украинцы».
«Поскольку сборной Украины ничего не светит на Евро, она не выйдет никуда из группы и это будет самая невзрачная сборная всего Евро, то, в принципе, они пытаются взять эпатажем. Но я им все-таки рекомендую не печатать вымышленные карты Атлантиды, а напечатать и вешать форму в поддержку ЛГБТ», - порекомендовал Милонов.
Упражняются в остроумии и пользователи соцсетей, предлагая сборной России выйти на поле в форме с надписью «Крым наш» и «Мы русские - с нами Бог». Блестящий комментарий дал пользователь Антон Самсонов: «Мозг - это удивительный орган. Он начинает работать с самого рождения и до тех пор, пока не крикнул первый раз "Слава Україні"!».
Когда материал готовился к выпуску стало известно, что «форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки».
При этом, согласно правилу 4 Международного совета футбольных ассоциаций, строго запрещено использовать на экипировке любые политические лозунги: «Она не должна содержать никаких политических и религиозных слоганов, заявлений или изображений».
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