«30 лет без оккупации!» Польский политолог опроверг «ненависть к России»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил в статье для издания Myśl Polska, что русофобская политика Варшавы связана с желанием угодить «великому покровителю» в лице США. Поэтому в случае, если в Белом доме пойдут на сближение с Кремлем, «ненавистники, вложившие много сил в борьбу с «российской угрозой», сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной». Польский политолог Якуб Корейба в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что ненависти у поляков нет, но поддерживать политику России в Польше не собираются.

«Ненависти у поляков к России нет, так как нет почвы для ненависти, у нас беспрецедентно хорошие отношения – 30 лет уже нет ни оккупации, ни войны и никакого другого конфликта. Так что поляки к России относятся, скорее всего, равнодушно, а антироссийские настроения воспринимаются властью чисто инструментально, поскольку существует глобальное противостояние. Россия объявила себя антизападной и хочет уменьшать влияние Запада и увеличивать свое влияние в мире. Естественно, Запад на эти стремления реагирует негативно, и Польша в рамках Запада одобрять эту политику России не может», - отметил он.