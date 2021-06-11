«30 лет без оккупации!» Польский политолог опроверг «ненависть к России»
Она если и осталась, то у старшего поколения и только как реакция: в целом в Польше относятся к России равнодушно, рассказал Якуб Корейба.
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил в статье для издания Myśl Polska, что русофобская политика Варшавы связана с желанием угодить «великому покровителю» в лице США. Поэтому в случае, если в Белом доме пойдут на сближение с Кремлем, «ненавистники, вложившие много сил в борьбу с «российской угрозой», сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной». Польский политолог Якуб Корейба в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что ненависти у поляков нет, но поддерживать политику России в Польше не собираются.
«Ненависти у поляков к России нет, так как нет почвы для ненависти, у нас беспрецедентно хорошие отношения – 30 лет уже нет ни оккупации, ни войны и никакого другого конфликта. Так что поляки к России относятся, скорее всего, равнодушно, а антироссийские настроения воспринимаются властью чисто инструментально, поскольку существует глобальное противостояние. Россия объявила себя антизападной и хочет уменьшать влияние Запада и увеличивать свое влияние в мире. Естественно, Запад на эти стремления реагирует негативно, и Польша в рамках Запада одобрять эту политику России не может», - отметил он.
По его словам, глобальное противостояние давно перестало быть лишь политическим, а касается важнейших ценностей и принципов жизни государств.
«Не надо искать Соединенные Штаты везде, во всех вопросах. Россия же противостоит не Соединенным Штатам, а Западу в целом, не только на политическом уровне, а на уровне ценностей, отвергает либеральную демократию, свободный рынок, права человека и так далее, предлагает альтернативное видение не только мира в целом, но и жизнеустройства. Поэтому, если Россия ведет такую политику, естественно, встречается с реакцией, это нормально. Любая акция вызывает реакцию, поэтому все, что воспринимается как русофобия, это естественная реакция», - объяснил собеседник НСН.
Корейба подчеркнул, что у нынешнего поколения поляков нет поводов для русофобских настроений, это лишь вопрос реакции на поведение российской стороны.
«Как только Россия перестанет себя противопоставлять Западу, тут же вся русофобия исчезнет. Профессор Модзелевский говорит, скорее всего, про настроения своего поколения, поколения уходящего. Тогда, действительно, была почва, потому что Польша не по своей воле находилась в зоне влияния России. Сейчас такой ситуации нет и нет поводов для русофобского настроения», - добавил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил президенту Польши Анджею Дуде, назвавшем Россию «ненормальной» страной и «государством-агрессором».
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