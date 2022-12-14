Шольц предостерег страны Евросоюза от блокировки финансовой поддержки Украины

«Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу», — указал политик.

По словам Шольца, поддержка Киева, в том числе санкции против России, будет сохраняться и усиливаться до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины.

Ранее стало известно, что ЕС не смог согласовать план финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, Венгрия заблокировала возможность соглашения.

