Шольц предостерег страны Евросоюза от блокировки финансовой поддержки Украины
Евросоюз единодушен в своей поддержке Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге. Об этом сообщает Reuters.
«Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу», — указал политик.
По словам Шольца, поддержка Киева, в том числе санкции против России, будет сохраняться и усиливаться до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины.
Ранее стало известно, что ЕС не смог согласовать план финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, Венгрия заблокировала возможность соглашения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 532 / сут.
Умерли
393 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 675 / сут.
- Шольц предостерег страны Евросоюза от блокировки финансовой поддержки Украины
- Посол Ирана заявил о завершении переговоров с ЕАЭС по зоне свободной торговли
- Минобороны: Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря
- СМИ: Хакеры заявили о признанных пропавшими 35 382 погибших бойцах ВСУ
- В Совфеде заявили, что США провоцируют Россию на конфликт с НАТО
- Глава Роспотребнадзора заявила о завершении массовой вакцинации от гриппа
- Минцифры предложило ввести штрафы за утечку данных в размере до 3% оборота компании
- ГИБДД проведёт массовые проверки перед Новым годом
- Торгпред Логинов заявил, что власти Финляндии недооценили влияние санкций на экономику
- Финал ЧМ-2022 станет последним матчем Месси на чемпионатах мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru