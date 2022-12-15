Депутат бундестага призвал Шольца прекратить поддерживать Зеленского

Правительство Германии должно прекратить поддерживать президента Владимира Зеленского в связи с его военными преступлениями и репрессиями против населения Украины. Об этом заявил независимый депутат Роберт Фарле.

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«Он (Зеленский – ред. НСН) несет ответственность за военные преступления», — сказал Фарле в ходе своего выступления, трансляция которого опубликована на YouTube-канале немецкого парламента.

Политик обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и попросил поддержать идею мирного урегулирования украинского конфликта с соблюдением интереса всех вовлеченных сторон, включая Россию. Он подчеркнул, что Европе нужен мир, а не эскалация напряженности, которая подогревается Западом.

Ранее испанский журналист Хорди Кордоба в материале для Rebelión заявил, что затягивание конфликта на Украине не прибавляет очков Зеленскому в глазах лидеров Запада, и его поддержка начинает снижаться, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаГермания
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