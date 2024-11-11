Немецкий политолог заявил, что пока Шольцу нечего обсуждать с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет заработать себе политические очки, заявляя о возможности разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил германский политолог Александр Рар. Однако, по его словам, пока России с Германией обсуждать нечего.
«Шольц хочет показаться политиком мира, дипломатии, но немецкая элита требует от него быть канцлером войны за Украину. Проблема для Шольца заключается, кроме того, и в том, что в Кремле ему дают понять, что пока с Германией обсуждать нечего», - сказал NEWS.ru Рар.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD ранее заявил, что вскоре наступит «подходящее время» для телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru