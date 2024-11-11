Шольц прокомментировал слова Маска, назвавшего его глупцом

Глава правительства Германии Олаф Шольц прокомментировал телеканалу ARD слова предпринимателя из США Илона Маска, который назвал его глупцом.

Больше половины жителей ФРГ поддержали уход Шольца

По его словам, данное заявление «делает ему честь». От других комментариев канцлер отказался.

Ранее Маск прокомментировал в социальной сети X развал правящей коалиции Германии, назвав Шольца глупцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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