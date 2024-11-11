Шольц прокомментировал слова Маска, назвавшего его глупцом
11 ноября 202406:16
Глава правительства Германии Олаф Шольц прокомментировал телеканалу ARD слова предпринимателя из США Илона Маска, который назвал его глупцом.
По его словам, данное заявление «делает ему честь». От других комментариев канцлер отказался.
Ранее Маск прокомментировал в социальной сети X развал правящей коалиции Германии, назвав Шольца глупцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru