Шольц: Скоро наступит «подходящее время» для разговора с Путиным
11 ноября 202403:01
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD заявил, что скоро наступит «подходящее время» для телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, такую беседу должны предварять многочисленные контакты, которыми он занимается на протяжении продолжительного времени.
Ранее в Бундестаге потребовали Шольца объяснить присутствие солдат ФРГ на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru