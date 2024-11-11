Шольц: Скоро наступит «подходящее время» для разговора с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ARD заявил, что скоро наступит «подходящее время» для телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Больше половины жителей ФРГ поддержали уход Шольца

По его словам, такую беседу должны предварять многочисленные контакты, которыми он занимается на протяжении продолжительного времени.

Ранее в Бундестаге потребовали Шольца объяснить присутствие солдат ФРГ на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Bundeskanzler
ТЕГИ:Владимир ПутинГерманияШольц

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