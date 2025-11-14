Европейцы не могут компенсировать Украине людские потери, поэтому будут агитировать украинских беженцев вернуться домой, чтобы их отправили воевать, рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.



Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил украинцам вместо выезда в ФРГ нести службу в своей стране. Он заявил об этом во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил Die Welt. Зингер связал это с нехваткой ресурсов у ВСУ.