Сокращение пособий в Германии затронет около 84 тысяч украинцев

Около 84 тысяч украинцев, приехавших в Германию после 1 апреля 2025 года, попадут под новое правило о снижении социальных выплат. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные федерального правительства.

Речь идет о переходе этих граждан с пособия по безработице Bürgergeld на более низкие выплаты, предусмотренные для просителей убежища. Такое решение, по данным издания, было согласовано на заседании кабмина ФРГ в среду.