Сокращение пособий в Германии затронет около 84 тысяч украинцев
Около 84 тысяч украинцев, приехавших в Германию после 1 апреля 2025 года, попадут под новое правило о снижении социальных выплат. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные федерального правительства.
Речь идет о переходе этих граждан с пособия по безработице Bürgergeld на более низкие выплаты, предусмотренные для просителей убежища. Такое решение, по данным издания, было согласовано на заседании кабмина ФРГ в среду.
Как отмечает Bild, изменения затронут лишь небольшую часть более чем миллиона украинцев, находящихся в Германии. Сейчас около 700 тысяч из них получают Bürgergeld. В базе правительства указано, что с 1 апреля 2025 года в страну прибыли 83 640 украинцев — именно они и попадут под новые правила.
Всего с января по конец сентября 2025 года Германия приняла 122 257 граждан Украины. За весь 2024 год в страну въехали почти 240 тысяч человек. При этом, как пишет издание, миграционный поток растет: если в мае прибывали около 11 тысяч человек, то в сентябре — уже почти 18 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
