Немецкий концерн Henkel заморозил все инвестиции в России
Один из мировых лидеров в производстве бытовой химии - немецкий концерн Henkel AG, заявил о прекращении всех инвестиций в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает «РИА Новости».
«Мы прекращаем вложения в производство, рекламу в государственных медиа, и отменим всю спонсорскую деятельность в России», - приводятся слова гендиректора Henkel Карстена Кнобеля.
При этом в концерне заверили, что продолжат поставлять свою продукцию в Россию, такую как товары для дома и средства личной гигиены. Руководство фирмы будет следить за развитием событий и в соответствии с ними принимать дальнейшие решения, отмечается в заявлении.
Ранее сеть магазинов Mango прекратила работу в России.
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