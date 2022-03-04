Немецкий концерн Henkel заморозил все инвестиции в России

Один из мировых лидеров в производстве бытовой химии - немецкий концерн Henkel AG, заявил о прекращении всех инвестиций в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает «РИА Новости».

«Мы прекращаем вложения в производство, рекламу в государственных медиа, и отменим всю спонсорскую деятельность в России», - приводятся слова гендиректора Henkel Карстена Кнобеля.