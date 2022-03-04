В Microsoft заявили о приостановке работы в России

Ранее заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков заявил, что если Microsoft покинет российский рынок, то это приведет к массовому переходу пользователей на операционную систему Linux и пиратское ПО.

Ранее о временной приостановке работы в России заявила компании IKEA, H&M, Mango.

Также об остановке поставок сообщили компании BMW и Rolls-Royce.



