Власти ФРГ назвали четыре сценария развития ситуации вокруг «Северного потока-2»
Власти ФРГ и фракции партий, которые входят в коалицию в бундестаге, рассматривают четыре сценария в ситуации вокруг «Северного потока-2», сообщает РИА ФАН.
Первый из них предусматривает прекращение поставок газа в Европу, если Россия снизит прокачку топлива через Украину.
Второй вариант – приостановить работу по строительству газопровода на время переговоров с США, которые выступают резко против этого газопровода.
Третий – увеличить инвестиции в ГТС Украины и сотрудничества с ней. Четвертый – достроить газопровод, что приведет к ухудшению отношений с США.
Немецкий политолог Александр Рар ранее назвал ошибку Украины из-за газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Украина понимает, что Байден хочет договориться с Европой — американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 086 / сут.
Умерли
85 304+428 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+15 722 / сут.
- Портал Sports.ru продали фонду основателя Faberlic
- Власти ФРГ назвали четыре сценария развития ситуации вокруг «Северного потока-2»
- МИД РФ: Запад отвергает все неудобные вопросы по Навальному
- Президент Армении согласился встретиться с оппозицией
- Трубача группы «Машина времени» избили в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru