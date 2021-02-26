Власти ФРГ назвали четыре сценария развития ситуации вокруг «Северного потока-2»

Власти ФРГ и фракции партий, которые входят в коалицию в бундестаге, рассматривают четыре сценария в ситуации вокруг «Северного потока-2», сообщает РИА ФАН.

Первый из них предусматривает прекращение поставок газа в Европу, если Россия снизит прокачку топлива через Украину.

Второй вариант – приостановить работу по строительству газопровода на время переговоров с США, которые выступают резко против этого газопровода.

Третий – увеличить инвестиции в ГТС Украины и сотрудничества с ней. Четвертый – достроить газопровод, что приведет к ухудшению отношений с США.

Немецкий политолог Александр Рар ранее назвал ошибку Украины из-за газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Украина понимает, что Байден хочет договориться с Европой — американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина.

