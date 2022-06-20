Reuters: Китай рекордно увеличил импорт нефти из России

«Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков», — указывает агентство.

Отмечается, что импорт нефти из РФ в мае составил почти 8,42 млн тонн. В эти объемы входят поставки по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан и по морю из российских портов, пишет RT.

Ранее замсекретаря Общественной палаты, экономист Александр Галушка заявил, что России удалось очень быстро переориентировать экспорт ресурсов в Азию на фоне санкций западных стран. По словам эксперта, поставки нефти увеличились в шесть, угля — в семь раз, пишет РИА ФАН.

