Reuters: Китай рекордно увеличил импорт нефти из России

Китай в мае увеличил импорт российской нефти на 55% в годовом выражении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные таможни КНР.

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«Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков», — указывает агентство.

Отмечается, что импорт нефти из РФ в мае составил почти 8,42 млн тонн. В эти объемы входят поставки по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан и по морю из российских портов, пишет RT.

Ранее замсекретаря Общественной палаты, экономист Александр Галушка заявил, что России удалось очень быстро переориентировать экспорт ресурсов в Азию на фоне санкций западных стран. По словам эксперта, поставки нефти увеличились в шесть, угля — в семь раз, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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