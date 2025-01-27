Нефть не дойдёт? Запад объявил войну «теневому флоту» России
Очередное судно с российскими моряками задержали, но теперь у берегов Португалии. Между тем в НАТО не скрывают, что операция «Балтийский караул» направлена против «теневого флота» России, который якобы несет угрозу для подводной инфраструктуры прибалтийских государств.
Представители военно-морских сил Испании совместно со специалистами из Федерального бюро расследований США задержали у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer с российским экипажем, сообщил Telegram-канал «Mash». Отмечается, что судно, которое следует под багамским флагом, шло из эквадорского порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург. Силовики остановили его в нейтральных водах.
Согласно данным, на борт контейнеровоза поднялись порядка 20 спецназовцев. Военные заподозрили экипаж в том, что он якобы занимается перевозкой контрабанды. Baltic Summer отбуксировали в порт Виго, после чего моряков продержали там три дня.
Сами участники событий рассказали, что силовики размахивали перед их лицами оружием и угрожали подкинуть наркотики, на просьбу вызвать консула ответили отказом. Сообщается, что военные досмотрели все контейнеры, однако ничего подозрительного не нашли. Теперь, указывает канал, всех 23 моряков должны отправить в порт назначения.
ПОИСК ВИНОВНЫХ В ПОВРЕЖДЕНИИ ПОДВОДНЫХ КАБЕЛЕЙ
За последние месяцы в Балтийском море были повреждены несколько подводных кабелей. Вину за ряд инцидентов возлагали на Россию и ее моряков. Президент Эстонии Алар Карис отмечал, что страна совместно с союзниками по НАТО примет меры после инцидентов с подводными кабелями. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что обвинять Москву в каких-либо диверсиях, не имея никаких оснований, абсурдно. Он указывал, что Украина, а не Россия предпочитает заниматься саботажем и терроризмом на дне Балтийского моря.
Между тем Шведская служба безопасности 27 января сообщила, что Швеция задержала судно, которое подозревается в повреждении подводного кабеля связи, соединяющего страну с Латвией через Балтийское море.
«В рамках предварительного расследования был проведен ряд мероприятий, в том числе задержано судно, подозреваемое в совершении диверсии», - говорится в сообщении.
Какое именно судно задержано, не уточняется, однако указывается, что преступление классифицировано как «тяжкая диверсия».
До этого, 26 января, «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» сообщил, что зафиксировал перебои в передаче данных и предоставлении услуг потребителям на участке кабеля между латвийским городом Вентспилс и шведским островом Готланд. В связи с этим там предположили, что кабель «существенно поврежден». Трафик перенаправили по другим кабелям.
Латвийские ВМС сообщали, что обнаружили на месте повреждения подводного кабеля сухогруз, следующий в РФ под флагом Мальты из алжирского порта Беджая. Однако военные уточнили, что ничего подозрительного на борту, а также повреждения якоря судна обнаружено не было.
В середине декабря прошлого года энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании доложили о повреждении трех кабелей между этими странами. 17-18 ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля. Один связывает Германию с Финляндией, другой – Швецию с Литвой.
Вместе с тем 14 января был поврежден еще один кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Оборонное ведомство Швеции связало инцидент с китайским судном Yi Peng, которое в момент, когда был поврежден кабель, предположительно находилось на якорной стоянке в 160 километрах от берега. Согласно выводам предварительного расследования, действия экипажа судна могли быть умышленными, а капитан, полагают в Стокгольме, мог быть связан с Россией.
В свою очередь немецкое издание Bild утверждает, что капитаном китайского судна Yi Peng был гражданин России. Отмечалось, что судно привлекло внимание своим «странным маршрутом», и два датских военных корабля последовали за ним.
МЕРЫ НАТО И БОРЬБА С «ТЕНЕВЫМ ФЛОТОМ» РОССИИ
На саммите стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки был принят ряд решений, которые скажутся на судоходстве в акватории. В частности, альянс объявил о том, что начинает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры прибрежных европейских стран. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что для участия в миссии, которая получила название «Балтийский караул», привлекут корабли ВМС и морскую авиацию. Он не стал уточнять состав сил, задействованных в операции.
В альянсе не скрывают, что меры принимаются из-за «теневого флота» России, который якобы несет угрозу для подводной инфраструктуры прибалтийских государств. Президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что заинтересованные страны соберут группу экспертов по правовым вопросам для поиска путей «предотвращения гибридного влияния России в морских районах».
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об обсуждении механизма контроля судов в международных водах Балтики.
Между тем командующий литовскими Военно-морскими силами адмирал Гедрюс Пременецкас подписал соглашение о сотрудничестве между Вооруженными силами Литвы и системным оператором электросетей Litgrid. Соглашение направлено на повышение безопасности критически важной инфраструктуры Балтийского моря – электросоединения NordBalt со Швецией. Отмечается, что соглашение направлено на реализацию практических и технических мер, а также на «важный процесс обмена информацией и знаниями» между Вооруженными силами Литвы и Litgrid.
В начале ноября 2024 года Рютте отмечал, что страны Североатлантического альянса в будущем будут тратить на оборону больше 2% от ВВП, как того требовал ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
ПОСТАВКИ НЕФТИ ПОД УГРОЗОЙ?
Под «теневым флотом» понимают танкеры, которые используются для обхода санкций, а также иных ограничений при торговле нефтью. Вашингтон 10 января ввел санкции против энергетического сектора России. Под ограничения попали порядка 180 танкеров. Это суда под флагами России, Панамы, Барбадоса, Габона. Среди них не только нефтяные танкеры, но и пассажирские суда, суда снабжения и другие.
После этого агентство Bloomberg сообщило, что в Индии откажут в разгрузке попавшим под санкции США танкерам. Затем агентство Reuters заявило, что США потребовали от Индии cгрузить с танкеров российскую нефть до 27 февраля.
На этом фоне посол Индии в РФ Винай Кумар заявил, что государство будет продолжать уделять приоритетное внимание энергетической безопасности.
«Мы живем в сложные времена, в которые, мягко говоря. Но как бы ни развивалась ситуация, одно могу сказать твердо: Индия будет продолжать уделять приоритетное внимание энергетической безопасности», - сказал он в разговоре с газетой «Коммерсант».
На вопрос, сократятся ли объемы торговли российской нефтью, он ответил, что индийские частные компании, закупающие нефть, будут принимать самостоятельные решения. При этом, указал посол, они будут исходить из своих коммерческих интересов.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в эфире телерадиокомпании Yle заявляла, что страна совместно с другими государствами ЕС ищет способы «уточнить интерпретацию морского права для внедрения новых ответных мер» в отношении «теневого флота» РФ, передает «Радиоточка НСН».
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