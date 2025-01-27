Нефть не дойдёт? Запад объявил войну «теневому флоту» России

ПОИСК ВИНОВНЫХ В ПОВРЕЖДЕНИИ ПОДВОДНЫХ КАБЕЛЕЙ

За последние месяцы в Балтийском море были повреждены несколько подводных кабелей. Вину за ряд инцидентов возлагали на Россию и ее моряков. Президент Эстонии Алар Карис отмечал, что страна совместно с союзниками по НАТО примет меры после инцидентов с подводными кабелями. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что обвинять Москву в каких-либо диверсиях, не имея никаких оснований, абсурдно. Он указывал, что Украина, а не Россия предпочитает заниматься саботажем и терроризмом на дне Балтийского моря.

Между тем Шведская служба безопасности 27 января сообщила, что Швеция задержала судно, которое подозревается в повреждении подводного кабеля связи, соединяющего страну с Латвией через Балтийское море.

«В рамках предварительного расследования был проведен ряд мероприятий, в том числе задержано судно, подозреваемое в совершении диверсии», - говорится в сообщении.

Какое именно судно задержано, не уточняется, однако указывается, что преступление классифицировано как «тяжкая диверсия».

До этого, 26 января, «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» сообщил, что зафиксировал перебои в передаче данных и предоставлении услуг потребителям на участке кабеля между латвийским городом Вентспилс и шведским островом Готланд. В связи с этим там предположили, что кабель «существенно поврежден». Трафик перенаправили по другим кабелям.

Латвийские ВМС сообщали, что обнаружили на месте повреждения подводного кабеля сухогруз, следующий в РФ под флагом Мальты из алжирского порта Беджая. Однако военные уточнили, что ничего подозрительного на борту, а также повреждения якоря судна обнаружено не было.

В середине декабря прошлого года энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании доложили о повреждении трех кабелей между этими странами. 17-18 ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля. Один связывает Германию с Финляндией, другой – Швецию с Литвой.

Вместе с тем 14 января был поврежден еще один кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Оборонное ведомство Швеции связало инцидент с китайским судном Yi Peng, которое в момент, когда был поврежден кабель, предположительно находилось на якорной стоянке в 160 километрах от берега. Согласно выводам предварительного расследования, действия экипажа судна могли быть умышленными, а капитан, полагают в Стокгольме, мог быть связан с Россией.

В свою очередь немецкое издание Bild утверждает, что капитаном китайского судна Yi Peng был гражданин России. Отмечалось, что судно привлекло внимание своим «странным маршрутом», и два датских военных корабля последовали за ним.