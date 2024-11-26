«Теневой флот»: Санкции ЕС в отношении нефтяных танкеров РФ не прервут поставки
В России есть так называемый «теневой флот» для поставок нефти, который успешно обходит все санкции и не использует инфраструктуру недружественных стран, заявил Сергей Пикин.
ЕС пытается оказать воздействие на «теневые танкеры», которые не ходят напрямую под флагом РФ, однако есть способы обойти и эти санкции. Об этом в беседе с НСН заявил директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.
Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести санкции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы. Новый пакет включает запрет на доступ более чем 45 российским нефтяным танкерам к европейским портам и сервисам. Санкции коснутся и российских компаний, занимающихся транспортировкой нефти. Пикин отметил, что эти санкции – не новшество, а подобные танкеры, которые использует РФ, постоянно меняют названия.
«Я думаю, что речь идет не про российские танкеры, как таковые, которые ходят под российским флагом, а про так называемый флот, который вне юрисдикции, или его еще называют «теневой флот». То есть потихонечку вычисляют названия танкеров и пытаются против них вводить санкции для того, чтобы они не могли пользоваться услугами стран, которые эти санкции вводят. Эта работа идет уже давно. В том числе Великобритания активно этим занимается. Флот достаточно большой. Сегодня танкер называется одним именем, завтра он может называться другим. Так или иначе все равно есть способы обойти даже те санкции, которые вводятся. Поэтому поставка российской нефти останется неизменной», - рассказал он.
По его словам, такой «теневой флот» РФ все равно не пользуется портами недружественных стран, поэтому все поставки нефти из РФ партнерам продолжатся.
«Об этих танкерах лучше особо не распространяться, для того, чтобы не давать лишнюю информацию нашим "добрым друзьям". По большому счету сейчас танкеры все равно идут из точки А в точку Б, практически минуя те юрисдикции, которые недружественные нам. Безусловно, они могут проходить по каким-то территориальным водам, но пока еще какой-то прямой арест не подразумевается. Так что все продолжится, и портовая инфраструктура недружественных стран здесь особо не используется. Наши ключевые партнеры сейчас - это Индия и Китай. На них приходится более 80% наших нефтепродуктов», - подытожил он.
Ранее стало известно, что Чехия с июля 2025 года планирует прекратить закупать российскую нефть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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