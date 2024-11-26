«Теневой флот»: Санкции ЕС в отношении нефтяных танкеров РФ не прервут поставки

ЕС пытается оказать воздействие на «теневые танкеры», которые не ходят напрямую под флагом РФ, однако есть способы обойти и эти санкции. Об этом в беседе с НСН заявил директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести санкции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы. Новый пакет включает запрет на доступ более чем 45 российским нефтяным танкерам к европейским портам и сервисам. Санкции коснутся и российских компаний, занимающихся транспортировкой нефти. Пикин отметил, что эти санкции – не новшество, а подобные танкеры, которые использует РФ, постоянно меняют названия.