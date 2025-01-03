СМИ: Моряки заявили о сбоях GPS в Балтийском море и на севере Польши
3 января 202505:32
Моряки Польши жалуются на серьезные сбои сигнала GPS в Балтийском море, сообщает издание RMF.
По их словам, также это происходит на севере страны. Не работают спутниковые компасы и даже радар. Морякам нередко приходится отказываться от современных средств навигации и использовать обыкновенные компасы.
Ранее стало известно, что сбой в GPS «перебросил» жителей Киевской области в Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru