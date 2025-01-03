СМИ: Моряки заявили о сбоях GPS в Балтийском море и на севере Польши

Моряки Польши жалуются на серьезные сбои сигнала GPS в Балтийском море, сообщает издание RMF.

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По их словам, также это происходит на севере страны. Не работают спутниковые компасы и даже радар. Морякам нередко приходится отказываться от современных средств навигации и использовать обыкновенные компасы.

Ранее стало известно, что сбой в GPS «перебросил» жителей Киевской области в Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Лыскин
ТЕГИ:Балтийское МореПольшаМоряки

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