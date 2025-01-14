СМИ: Не менее 65 танкеров вынужденно встали на якорь после новых санкций США

Агентство ссылается на сервисы по отслеживанию морских судов MarineTraffic и LSEG, согласно которым пять танкеров встали на якорь у китайских портов, ещё семь - у берегов Сингапура. Остальные суда остановились у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Аналитики отмечают, что под американские санкции попали около 10% мирового флота танкеров, в связи с чем вырос спрос на неподсанкционные нефтяные перевозки.

Ранее США ввели санкции против 183 судов, перевозящих российские газ и нефть. В список, в том числе, попали корабли, которые связаны или принадлежат российским «Совкомфлоту», «Роснефти» и «Газпром нефти», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».