СМИ: Не менее 65 танкеров вынужденно встали на якорь после новых санкций США

После введения новых санкций США, направленных против, так называемого, «теневого флота» РФ, на якорь вынуждено встали не менее 65 танкеров. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство ссылается на сервисы по отслеживанию морских судов MarineTraffic и LSEG, согласно которым пять танкеров встали на якорь у китайских портов, ещё семь - у берегов Сингапура. Остальные суда остановились у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Аналитики отмечают, что под американские санкции попали около 10% мирового флота танкеров, в связи с чем вырос спрос на неподсанкционные нефтяные перевозки.

Ранее США ввели санкции против 183 судов, перевозящих российские газ и нефть. В список, в том числе, попали корабли, которые связаны или принадлежат российским «Совкомфлоту», «Роснефти» и «Газпром нефти», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
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