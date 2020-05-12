Пятно на репутации. Идею наказывать чиновников за хамство назвали своевременной

Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН поддержал предложение наказывать госслужащих за оскорбление граждан, подчеркнув, что работающие за зарплату из бюджета люди должны обладать навыками социального общения.

«Отличный законопроект, он абсолютно актуален. Здорово, что его вносит «Единая Россия» - это означает высокие шансы на то, что закон будет принят. Что касается ответственности чиновников, то это назревшая история. Мы с вами слышали уже неоднократно, особенно в регионах, как многие люди, получающие зарплату из уплачиваемых нами налогов, позволяют себе высказываться о простых людях. И когда это попадает в социальные сети, то это, конечно, сильно влияет на образ власти, её рейтинг, рождает недоверие к решениям власти. Поэтому сегодня любой человек, который идёт на госслужбу, должен обладать не только профессиональными компетенциями, но и навыками социального общения, придерживаться определённого регламента поведения в части своей публичной деятельности. Это касается не просто тех, кто избирается, а всех, кто получает зарплату из государственного бюджета», - считает он.

По мнению Баширова, чиновникам не стоит рассчитывать, что при переходе с госслужбы в бизнес об их профессиональной биографии забудут: после штрафа или дисквалификации им будет очень сложно «отмыть» свою репутацию.

«Когда человек будет так вот маркирован — у него будет либо дисквалификация, либо привлечение к административной ответственности, — это останется. И это очень важный критерий для работодателя в бизнесе. И, тем более, если он дальше собирается двигаться по госслужбе, это пятно очень тяжело смывать. Поэтому люди будут думать, что они говорят. По крайней мере, если не знаешь, что сказать — молчи! Не наноси вред власти», - подытожил политтехнолог.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение увольнять чиновников за хамство и заявил, что наказывать их надо строже, чем других граждан.

