«Чиновники обычно парятся в бане с судьями и прокурорами». В Общественной палате о наказании власти за хамство

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Лекарство от хамства: Чиновников отучат оскорблять граждан?»

В Государственной думе разработали меры, которые позволят наказывать чиновников за спорные и неоднозначные высказывания о гражданах. Последние несколько лет высказывания чиновников стали все более громкими и неоднозначными. Недавно в СМИ попало видео с заседания депутатов Госдумы РФ, где во время обсуждения прогрессивной шкалы НДФЛ, одна из представительниц нижней палаты парламента сравнила малоимущих граждан с тунеядцами и уголовниками.

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты Георгий Федоров рассказал, что наказать чиновника будет очень непросто, так как он как правило находится в дружеских отношениях с судьями и прокурорами своего района или города.

«Закон красивый, он даст много очков в пользу будущей выборной кампании. Но тут проблема правоприменения. Это красивый и популярный закон, но не работает. Представим город N. Человек, который с чиновником в конфликте, идет в суд, жалуется. Но если никого не убили, как в Кущевке, все жалобы спускаются опять к тому же чиновнику, к судье, с которым чиновник в бане парится, к прокурору, который вообще уже ему родственник и с которым совместный бизнес. А затем этот человек подвергается такому давлению, что вынужден уехать из этого города. Этот закон не будет работать, люди не чувствуют себя защищенными. У нас должен работать уголовно-административный кодекс. Независимый суд. Если судья не будет подконтролен мэру, губернатору или главе района, то тогда есть шанс, что чиновник, который оскорбил того или иного гражданина, получит по заслугам в рамках действующего законодательства», - отметил он.

Ранее в ходе пресс-конференции заместитель председателя комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской этики Олег Николаев предложил лишать должностей чиновников-хамов.



