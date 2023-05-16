СМИ: Анатолия Чубайса заметили в МВД Израиля

Как пишет канал, экс-чиновник посетил ведомство вместе с супругой Авдотьей Смирновой, не исключив, что причиной визита стало получение израильского гражданства.

«За гражданством или уже за дарконом?» - подписал канал опубликованную фотографию.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в шутку заявил, что в американском банковском кризисе может быть замешан экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, которого «специально выпустили из России, чтобы все там развалить», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

