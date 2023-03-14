Небензя заявил об отказе ФРГ, Дании и Швеции от сотрудничества по «Северным потокам»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с российскими Генпрокуратурой и ФСБ по расследованию диверсий на «Северных потоках».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаВасилий НебензяРоссияСеверный Поток-2Северный Поток
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