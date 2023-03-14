Швеция ответила России на запрос по «Северным потокам»

Шведская прокуратура на запрос от России о создании группы по расследованию взрывов на трубопроводах «Северных потоков» заявила, что не видит в этом интереса. Об этом сообщает РИА Новости.

Патрушев призвал провести объективное расследование теракта на «Северных потоках»

Ранее Москва распространила в ООН копию переписки со странами, которые принимают участие в расследовании терактов на «Северных потоках». В частности, были обнародованы переписки с Данией, Швецией и Германией.

Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН назвал невероятной версию о причастности украинцев к взрыву на «Северных потоках», но при этом не видит оснований не доверять немецким следователям.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвецияСеверный Поток
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