Ранее Москва распространила в ООН копию переписки со странами, которые принимают участие в расследовании терактов на «Северных потоках». В частности, были обнародованы переписки с Данией, Швецией и Германией.

Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН назвал невероятной версию о причастности украинцев к взрыву на «Северных потоках», но при этом не видит оснований не доверять немецким следователям.

