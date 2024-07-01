Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН
Россия на один месяц стала председателем Совета Безопасности ООН.
Первая встреча структуры под руководством РФ пройдет в понедельник, здесь утвердят программу работы Совбеза на месяц. Затем постпред России при всемирной организации Василий Небензя проведет пресс-конференцию и закрытый брифинг для стран Генеральной Ассамблеи ООН.
Как ожидается, центральные события председательства РФ состоятся в середине месяца. Они будут посвящены построению справедливого и устойчивого миропорядка, урегулированию на Ближнем Востоке, сотрудничеству с ОДКБ, СНГ, ШОС. Обсуждение новой концепции «уравнения безопасности» планеты намечено на 16 июля, пишет Ura.ru.
В последний раз Россия координировала работу Совбеза ООН в апреле прошлого года.
Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает за реформирование Совета безопасности ООН, но лишь на основе консенсуса, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru