Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

Россия на один месяц стала председателем Совета Безопасности ООН.

Первая встреча структуры под руководством РФ пройдет в понедельник, здесь утвердят программу работы Совбеза на месяц. Затем постпред России при всемирной организации Василий Небензя проведет пресс-конференцию и закрытый брифинг для стран Генеральной Ассамблеи ООН.

Как ожидается, центральные события председательства РФ состоятся в середине месяца. Они будут посвящены построению справедливого и устойчивого миропорядка, урегулированию на Ближнем Востоке, сотрудничеству с ОДКБ, СНГ, ШОС. Обсуждение новой концепции «уравнения безопасности» планеты намечено на 16 июля, пишет Ura.ru.

В последний раз Россия координировала работу Совбеза ООН в апреле прошлого года.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва выступает за реформирование Совета безопасности ООН, но лишь на основе консенсуса, напоминает 360.ru.

