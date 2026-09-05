Биолог рассказал, сколько можно хранить домашние консервы
Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с РИА Новости рассказал о сроках хранения домашних заготовок.
По словам эксперта, овощные консервы — например, заготовки из огурцов и помидоров, лечо или кабачковая икра — при качественной стерилизации можно держать дома до двух лет. При этом специалист рекомендует употребить их в течение первого года после приготовления.
Что касается грибов, то солёные и маринованные заготовки из них стоит использовать не позже чем через полгода; в отдельных случаях допустимо хранить до года.
Варенья и джемы, в которых много сахара, сохраняют пригодность к употреблению до двух‑трёх лет. Компоты и соки лучше съесть в течение года, хотя при надлежащих условиях они могут оставаться безопасными и до двух лет.
Ранее в Роскачестве предостерегли от употребления домашних консервов, пролежавших больше года, — даже если внешне банки не вызывают опасений, а крышки остались ровными, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Биолог рассказал, сколько можно хранить домашние консервы
- Сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем неожиданно закрыли
- Путин одобрил идею снизить ипотечную ставку на дома для многодетных семей
- Уиткофф поблагодарил Путина за трёхдневное прекращение огня по Киеву
- Путин заявил, что Трамп продолжает попытки урегулировать конфликт на Украине
- Путин начал переговоры со спецпосланниками президента США
- Шуфутинский пообещал стараться быть достойным звания народного артиста
- Путин: Для защиты неба от украинских атак нужен единый командир
- Легенда американского джаза Кассандра Уилсон умерла на 71-м году жизни
- Поддубный попросил Путина разрешить привлекать бойцов с категорией годности «Д»