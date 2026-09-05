Биолог рассказал, сколько можно хранить домашние консервы

По словам эксперта, овощные консервы — например, заготовки из огурцов и помидоров, лечо или кабачковая икра — при качественной стерилизации можно держать дома до двух лет. При этом специалист рекомендует употребить их в течение первого года после приготовления.

Что касается грибов, то солёные и маринованные заготовки из них стоит использовать не позже чем через полгода; в отдельных случаях допустимо хранить до года.

Варенья и джемы, в которых много сахара, сохраняют пригодность к употреблению до двух‑трёх лет. Компоты и соки лучше съесть в течение года, хотя при надлежащих условиях они могут оставаться безопасными и до двух лет.

Ранее в Роскачестве предостерегли от употребления домашних консервов, пролежавших больше года, — даже если внешне банки не вызывают опасений, а крышки остались ровными, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

