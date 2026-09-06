Фицо: Стратегия Запада поставить Россию на колени потерпела крах

По его словам, Запад отказывается признать эту ошибку и продолжает подпитывать конфликт. Премьер-министр указал, что если бы западные государства не помешали Украине подписать подготовленное в апреле 2022 года соглашение с Москвой, конфликт мог бы завершиться гораздо раньше.

Ранее Фицо заявил о проявлении интереса НАТО к диалогу с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

