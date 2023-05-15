Небензя заявил о подстрекательстве к терроризму со стороны Киева
Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил украинские власти в подстрекательстве к терроризму, пишет РИА Новости.
По его словам, Киев при попустительстве западных стран использует террористические методы. Он напомнил о взрыве на Крымском мосту, убийстве журналистов Дарьи Дугиной и Максима Фомина, о покушении на писателя Захара Прилепина.
«Как вообще могут мириться с этим жители Франции, США и других стран, которые знают о терактах не понаслышке?» - сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Постпред России обратил внимание на слова главы украинской разведки Кирилла Буданова, который заявил о готовности убивать русских.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» выразил уверенность в причастности Киева к нападениям на граждан РФ, передает «Радиоточка НСН».
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