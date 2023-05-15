Небензя заявил о подстрекательстве к терроризму со стороны Киева

По его словам, Киев при попустительстве западных стран использует террористические методы. Он напомнил о взрыве на Крымском мосту, убийстве журналистов Дарьи Дугиной и Максима Фомина, о покушении на писателя Захара Прилепина.

«Как вообще могут мириться с этим жители Франции, США и других стран, которые знают о терактах не понаслышке?» - сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

Постпред России обратил внимание на слова главы украинской разведки Кирилла Буданова, который заявил о готовности убивать русских.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» выразил уверенность в причастности Киева к нападениям на граждан РФ, передает «Радиоточка НСН».

