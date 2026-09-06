Токио призвал Москву убрать мемориал победы над Японией в Хабаровске

Москве необходимо демонтировать мемориал победы СССР над Японией в Хабаровске, сообщил в соцсети Х японский премьер-министр Санаэ Такаити.

«Правительство Японии твердо требует от российской стороны приостановить установку памятника и демонтировать его», – заявил глава правительства. По его словам, установка монумента с изображением уничтожения герба с хризантемой, которая является одним из символов Японии, абсолютно недопустима.

Отмечается, что правительство будет призывать Россию демонтировать мемориал.

4 сентября в центре Хабаровска открыли крупнейший в России мемориал, посвященный победе СССР над Японией и окончанию Второй мировой войны. 15-метровая фигура солдата отлита в бронзе.

