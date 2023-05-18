В офисе Зеленского заявили, что Украина ненавидит Россию
Украина «ненавидит Россию» и будет преследовать ее всегда и везде. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Да, с вами разговаривать нечего… Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно – юридически или физически», — написал политик в Twitter.
Ранее руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские спецслужбы «убивали и будут убивать» русских до полной победы Киева, напоминает RT. В связи с заявлениями главы ГУР российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором обвинила Киев в нарушении правил Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru