В офисе Зеленского заявили, что Украина ненавидит Россию

«Да, с вами разговаривать нечего… Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно – юридически или физически», — написал политик в Twitter.

Ранее руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские спецслужбы «убивали и будут убивать» русских до полной победы Киева, напоминает RT. В связи с заявлениями главы ГУР российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором обвинила Киев в нарушении правил Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

