Небензя заявил, что ничего лучше мирного предложения от Путина Украина не получит

Так он отреагировал на заявления руководства Украины о возможности переговоров с Москвой. Как считает дипломат, подобные высказывания укладываются в позицию России о предпочтительности дипломатического пути решения конфликта.

Ранее стало известно, что Украина планирует прекратить боевые действия с Россией и начать мирные переговоры. В Киеве сегодня активно разрабатывают план, который позволит остановить конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

