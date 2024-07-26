Небензя заявил, что ничего лучше мирного предложения от Путина Украина не получит

Киев уже не получит ничего лучше мирного предложения от президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.

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Так он отреагировал на заявления руководства Украины о возможности переговоров с Москвой. Как считает дипломат, подобные высказывания укладываются в позицию России о предпочтительности дипломатического пути решения конфликта.

Ранее стало известно, что Украина планирует прекратить боевые действия с Россией и начать мирные переговоры. В Киеве сегодня активно разрабатывают план, который позволит остановить конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ПутинУкраинаВасилий Небензя

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