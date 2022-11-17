В Пентагоне согласились с выводом Польши о падении ракеты

По его словам, расследование обстоятельств инцидента продолжается. Отмечается, что Вашингтон «всеми способами» помогает Польше.

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами заявил о своей уверенности в том, что Украина не причастна к падению ракеты в районе польского Люблина 15 ноября, в результате которого погибло два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»



