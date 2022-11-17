В Пентагоне согласились с выводом Польши о падении ракеты

Министерство обороны США располагает данными, подтверждающими выводы властей Польши, согласно которым на территории республики упала украинская ракета системы ПВО, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойд Остина.

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По его словам, расследование обстоятельств инцидента продолжается. Отмечается, что Вашингтон «всеми способами» помогает Польше.

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами заявил о своей уверенности в том, что Украина не причастна к падению ракеты в районе польского Люблина 15 ноября, в результате которого погибло два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»


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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:РакетаПольшаСШАПентагон
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