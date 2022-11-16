Зеленский заявил о непричастности Украины к падению ракеты в Польше
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами заявил о своей уверенности в том, что Украина не причастна к падению ракеты в районе польского Люблина 15 ноября, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул отсутствие сомнения в том, что это была не украинская ракета либо не украинский ракетный удар.
Ранее Associated Press, сославшись на американских чиновников, сообщило, что ракета, попавшая на территорию Польши, по предварительным данным, была выпущена ВСУ, чтобы сбить российскую ракету. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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