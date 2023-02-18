Небензя: У России больше нет доверия к Западу

Обращаясь к западным членам Совета безопасности организации, дипломат отметил, что они проявили «достаточно глубоко прятавшуюся» русофобию.

«Именно она и стремление уничтожить нашу страну, причем, по возможности, чужими руками – это все, что вами на самом деле движет ... вам не интересно строить систему европейской и евроатлантической безопасности вместе с Россией», – цитирует постпреда РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что западная система безопасности может быть настроена только против РФ. В связи с этим Москва больше не может верить никаким обещаниям западных стран, которые продемонстрировали «недоговороспособность и коварство», создав неонацистскую и националистическую угрозу на российских границах.

