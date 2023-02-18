Небензя: У России больше нет доверия к Западу
Россия потеряла доверие к Западу, и «жить как прежде» уже не получится. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Обращаясь к западным членам Совета безопасности организации, дипломат отметил, что они проявили «достаточно глубоко прятавшуюся» русофобию.
«Именно она и стремление уничтожить нашу страну, причем, по возможности, чужими руками – это все, что вами на самом деле движет ... вам не интересно строить систему европейской и евроатлантической безопасности вместе с Россией», – цитирует постпреда РИА Новости.
Небензя подчеркнул, что западная система безопасности может быть настроена только против РФ. В связи с этим Москва больше не может верить никаким обещаниям западных стран, которые продемонстрировали «недоговороспособность и коварство», создав неонацистскую и националистическую угрозу на российских границах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru