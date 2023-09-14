Politico: В СБ ООН Зеленский может оказаться за одним столом с представителем РФ
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России, сообщает издание Politico.
По данным источников, Зеленский хочет выступить на специальном заседании Совбеза ООН. Дипломаты ожидают, что украинский лидер в таком случае сможет публично изложить свою позицию в присутствии представителя из России.
Россия каждый месяц предлагает Совбезу ООН рассматривать тему воздействия поставок иностранного вооружения Киеву, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. Он отметил, что Запад накачивает Киев оружием, что влияет на процесс урегулирования конфликта.
Москва считает актуальной опасность распространения в мире западного оружия, которое поставляется Украине. Такую оценку ранее озвучил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Радиоточка НСН».
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